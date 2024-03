Nu dati votul unuia care o sa il duca la inchisoare (P)

Mihai Chirica, trimis in judecata in doua dosare, anchetat fiind si de Directia Nationala Anticoruptie, si de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.Gabriel Harabagiu, fostul viceprimar al lui Mihai Chirica si cumatrul lui, trimis in judecata alaturi de primar in Dosarul Flux.Fosta sefa a juridicului si fostul sef al directiei tehnice din Primarie, inculpati tot alaturi de primar in Dosarul Skoda, inchis din cauza prescriptiei, au fost recuperati de ... citește toată știrea