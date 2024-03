"Nu de bani ducem lipsa, ci de proiecte serioase si credibile". Ce propune cel mai nou candidat la Primarie?

"Am o viziune proprie pe care o gandesc si o studiez de mai multi ani: vreau sa fac Iasul cel mai inteligent in Romania. Asta nu inseamna doar conceptul de smart city, ci si solutiile pe care vrem sa le aplicam, legate de mediu si de trafic. Trafic, poluare, locuri de munca", a mentionat cel mai nou candidat inscris in cursa pentru primarie ca ar fi cateva dintre problemele iesenilor. "Astazi, orasele concureaza intre ele, nu mai concureaza tarile", spune Andrei Ciuhodaru, adaugand ca ... citește toată știrea