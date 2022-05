Nu doar e tanar si da bine in poze, dar e politist la Sectia 1 si are o inima mare!

Nu doar tanar si da bine in poze, dar e politist la Sectia 1 si are o inima mare!Itinerariul de patrulare conform planului, pana intr-un punct, momentul in care un domn i-a solicitat sprijinul pentru ca trebuia sa ajunga cu tatal sau, in varsta de 85 de ani, la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi, deoarece are nevoie de ajutor medical.Alexandru si-a dat seama din discutiile purtate ca soferul nu cunoaste drumul si nici ora respectiva nu era in favoarea acestuia. Astfel, a decis sa ... citeste toata stirea