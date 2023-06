Veti spune ca nu haina in sine conteaza, ci sensul pe care i-l putem da. Pentru ca ea, haina, sa aiba un efect asupra proceselor noastre de gandire, trebuie sa-i atasam un sens simbolic. Dar ceva nu putem ignora,daca vrem sa aratam o anumita imagine despre noi insine, trebuie, asadar, sa fim atenti la ceea ce simbolizeaza o tinuta in perceptia colectiva.Cand am luat liftul in spitalul in care era internata una din prietenele mele, un tanar cu un brat bandajat, mi-a cedat prioritatea: Haideti, ... citeste toata stirea