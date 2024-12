Nu l-a violat, i-a luat doar banii ascunsi in chiloti

Ion D. e unul dintre multii mici borfasi ce-si fac veacul in zona Garii Iasi. Tinta lui eterna o reprezinta betivii. Usor de jefuit si de violat. Pentru ca individul are asemenea preferinte sexuale.Conform rutinei nocturne, in dat de 16 mai, ieseanul patrula agale pe peroane, in cautarea unei noi victime. N-a trebuit sa umble foarte mult,FlorinM. dormea dus, intins pe o banca de la peronul liniei 3C, cu fundul spre exterior. Privelistea l-a atras ca un magnet pe Ion, acesta s-a apropiat ... citește toată știrea