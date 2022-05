Nu lasati sportul sa moara! Statul trebuie sa vina cu facilitati pentru investitori! (P)

In ultimii ani, in Romania a luat amploare un fenomen tot mai ingrijorator, care din pacate duce la pierderea unor potentiale valori. Tot mai multe cluburi de traditie din unele ramuri sportive dispar, iar statul roman asista impasibil la acest fenomen. Sunt nenumarate exemple in acest sens, fie ca vorbim de fotbal, de baschet, volei, handbal si nu numai, de echipe cu traditie indelungata care au murit incet pentru ca nu au mai avut parte de finantare. Sunt cluburi sportive tinute inca in viata ... citeste toata stirea