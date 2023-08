In era tehnologiei, gadget-urile au devenit o parte importanta din viata noastra, insa dependenta de acestea se resimte din ce in ce mai mult in randul copiilor si adolescentilor. Pe cat de utile sunt smartphone-urile, tabletele si laptopurile, pe atat de mari sunt capcanele lumii virtuale care le capteaza atentia celor mici.Cativa parinti ne-au povestit cum au ajuns sa nu se mai inteleaga cu proprii copii, iar specialistii ne-au explicat cum aceasta dependenta aduce schimbari semnificative ... citeste toata stirea