Nu mai aruncati cainii in strada! Primaria Pascani ii preia gratuit

Daca aveti caini si nu ii mai puteti ingriji, indiferent de motiv, nu ii aruncati in strada. Primaria Pascani este dispusa sa ii preia pentru a fi predati la adapostul de la Motca, fara nici un cost. In acest fel animalele fara stapan nu vor mai ajunge pe domeniul public iar municipalitatea nu va fi nevoita sa ii prinda. Anuntul a fost facut de viceprimarul Cristian Ratoi, in cadrul unei conferinte de presa. El a spus ca poate fi sunat de cetatenii care sunt in acesta situatie, la numarul de ... citeste toata stirea