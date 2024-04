Nu mai putin de 24 de firme vor sa puna umarul la construirea unei scoli la Valea Adanca

Trei asocieri de firme s-au inscris in procedura de licitatie deschisa de Primaria Miroslava pentru construirea unei scoli la Valea Adanca. In total, 24 de firme si companii vizeaza obtinerea contractului de proiectare si executie a noii scoli. Cele trei asocieri sunt conduse de Cosman Group (cu sediul in Rediu), INTO SRL (din comuna Ion Neculce) si Katar Conneg (Negresti-Vaslui).Licitatia incepe de la o valoare estimata de 26,2 milioane de lei, bani pe care administratia comunei Miroslava ... citește toată știrea