In schimb, cel putin scriptic, Iasul sta mai bine cu banii pentru investitii decat bugetele Clujului si Constantei. Luni expira termenul legal pentru adoptarea bugetelor locale.Daca municipiul Iasi are sanse ca propunerea de buget pe anul in curs sa fie adoptata luni, in urmatoarea sedinta a Consiliului Local, la judet inca nu e graba. De altfel, pe 12 februarie expira termenul limita impus in Legea finantelor publice locale - 45 de zile de la publicarea in Monitorul oficial a legii bugetului ... citeste toata stirea