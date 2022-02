Nu prea mai merge si asa (P)

Am sperat, ne-am urat, am promis la sfarsitul anului 2021, ca anul urmator, 2022, vom face, vom drege, vom munci, vom investi, tara va fi mai bogata si mai frumoasa. Cate nu spune omul la un pahar de... sampanie! Politic, trebuie sa recunoastem, stam prost. Coalitia nu merge, se haraie. Partidele aflate la guvernare nu reusesc sa tina pasul, sa vorbeasca aceeasi limba, sa traga la acelasi ham, hamul ROMANIEI. Cu multi ani in urma, bunicul meu avea doi cai frumosi, puternici, se intelegeau bine ... citeste toata stirea