Nu uitati de eclipsa de Soare de maine, 25 octombrie. Vizibilitate maxima de la Iasi

Dupa sapte ani si jumatate, Luna se pune din nou in fata Soarelui. Pe 25 octombrie, din Romania se poate observa timp de mai bine de doua ore o eclipsa partiala de Soare, discul astrului din centrul Sistemului Solar urmand sa fie acoperit in proportie de pana la 44%.Amurgul vine in timpul zilei, ca si cum un nor mare si negricios ar bloca lumina venita de la astrul aflat la aproximativ 150 de milioane de kilometri distanta de Pamant. O eclipsa partiala este un eveniment in care Luna ascunde o ... citeste toata stirea