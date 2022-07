"Nu vom avea un nou val pandemic"

A inceput sa creasca numarul persoanelor internate din cauza coronavirusului. La Spitalul de Boli Infectioase, in ultima saptamana au fost 17 internari, doi dintre pacienti fiind in stare grava. Acestia necesita monitorizare 24 din 24 de ore si sunt internati in unitatea mobila de terapie intensiva."Trendul ascendent al infectarilor cu coronavirus este unul normal, dat fiind faptul ca acesta este primul an in care oamenii au revenit la normalitate, la viata de dinainte de pandemie, cu ... citeste toata stirea