Numar dublu de infractiuni, pe strazile Iasului!

Anul trecut, Politia Locala Iasi a inregistrat cu 510 infractiuni stradale mai mult decat in anul precedent * practic, infractionalitatea a crescut simultan cu ridicarea restrictiilor, lucru dovedit de cifre: 1.493 de infractiuni stradale inregistrate in 2019, inainte de pandemie, 736 in anul 2020 si 1.246 anul trecutDominat de pandemia de COVID-19, anul 2021 a fost special pentru lucratorii Politiei Locale Iasi, care au trebuit sa-si adapteze misiunile conform restrictiilor impuse de starea ... citeste toata stirea