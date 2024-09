Numar record de artisti la editia din acest an a Galei "Zambet in Dar"

Pe 20 septembrie, in Organizarea Asociatiei "Salvati Copiii - Filiala Iasi, la Congres Hall Palas va avea loc cea de-a VIII-a editie a Galei "Zambet in Dar", eveniment ce va reuni in acest an 62 de artisti cu lucrari de arta care vor fi scoase la in licitatie.Aceasta implicare impresionanta este posibila ca urmare a sprijinului acordat de Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Iasi, respectiv a presedintei UAPR Iasi, Maria Bilasevschi, anunta organizatorii. "In Iasi si in zonele ... citește toată știrea