Numar record de transplanturi facute la Iasi - cinci transplanturi in sapte zile

Performanta deosebita pentru medicii de la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi. Au fost realizate in decurs de sapte zile cinci transplanturi de rinichi, un numar remarcabil de interventii chirurgicale. In total, in primele trei luni si jumatate ale acestui an, au fost realizate 20 de transplanturi in conditiile in care in 2021 s-au facut, pe toata durata anului, 32 de interventii in total."Sunt cinci pacienti in sapte zile transplantati, patru de la donatori cadaverici, in urma ... citeste toata stirea