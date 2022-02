Numarul cazurilor de coronavirus a trecut de 100.000 in judetul Iasi

Numarul noilor cazuri de COVID depistate in ultimele 24 de ore a fost de 655 in judetul Iasi. Potrivit datelor furnizate de catre Grupul de Comunicare Strategica judetul nostru a trecut de 100.000 de cazuri raportate oficial de la inceputul pandemiei. Incidenta cazurilor de coronavirus a ajuns, in judet, la 12,85 la mia de locuitori, fiind in scadere fata de zilele precedente.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 21.885 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), ... citeste toata stirea