Numarul copiilor bolnavi de COVID s-a dublat in doar o zi

Creste alarmant numarul de infectari cu COVID-19 in randul copiilor. La Iasi, in doar o zi, numarul pacientilor internati la Spitalul pentru Copii Sfanta Maria s-a dublat, iar multi dintre ei nu au implinit inca un an.Doar la unul dintre pacienti, infectia a fost provocata de tulpina Omicron, spun medicii. In celelalte cazuri, e vorba, cel mai probabil, de varianta Delta."Daca ieri aveam 5 pacienti in zona rosie non-ATI Covid pozitivi, astazi avem 10 pacienti. S-a dublat numarul pacientilor. ... citeste toata stirea