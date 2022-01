Numarul copiilor infectati COVID s-a triplat in doar o saptamana, la Iasi

Crestere alarmanta a numarului de cazuri de COVID-19 in randul copiilor. In numai o saptamana numarul micutilor pacienti confirmati COVID pozitiv internati la Spitalul de Copii a crescut de trei ori.Alina Belu, managerul Spitalului de Copii, a spus ca in urma cu o saptamana in zona rosie COVID erau internati opt copii infectati cu SARS-CoV2. Numarul a crescut simtitor in doar cateva zile. "Astazi avem in zona rosie COVID 23 de pacienti, iar in zona ATI din zona rosie avem un pacient", a spus ... citeste toata stirea