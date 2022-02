Numarul copiilor internati cu Covid a scazut la jumatate fata de inceputul lunii

Copiii care au avut nevoie de internare aveau probleme digestive si respiratoriiScaderea numarului cazurilor de COVID-19 se observa si in randul copiilor. Ieri, la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi, pe zona rosie, se aflau internati 29 de copii, cu forme medii ale bolii, iar pe zona ATI era un singur pacient in stare grava din cauza infectarii. Reprezentantii spitalului spun ca, in functie de cum va evolua situatia in aceasta saptamana, se va lua o decizie daca se va renunta sau nu la ... citeste toata stirea