Numarul donatorilor de sange, in crestere

* luni au donat sange 51 de ieseni, iar ieri au fost inregistrate peste 90 de persoane* Centrul Regional de Tranfuzii Sanguine din Iasi are in vedere semnarea unui protocol, prin intermediul Spitalului Militar, cu toti militarii, inclusiv cu cei aflati in rezervaIesenii vin la Centrul Regional de Tranfuzii Iasi pentru a dona. Unitatea medicala a lansat de curand o campanie prin care doreste sa creasca numarul de donatori, lucru care s-a si intamplat, dupa o perioada foarte mare de criza. ... citeste toata stirea