Numarul iesenilor depistati cu Covid creste accelerat. Peste 100 intr-o singura zi

Numarul persoanelor depistate cu COVID-19 in ultimele zile in Iasi a inregistrat o crestere semnificativa. Daca pe 10 iulie erau confirmate 26 de persoane infectate, pe 11 iulie, conform raportarii zilnice facute de Directia de Sanatate Publica Iasi, au fost depistate pozitiv 132 de persoane.Numarul este unul in crestere, intr-un ritm asemanator celui la nivel national, pe 11 iulie in intreaga tara fiind inregistrate 4.044 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Iasul se afla pe locul sase la ... citeste toata stirea