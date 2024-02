Numarul infractiunilor stradale, in scadere la Iasi

Rata infractionalitatii stradale a scazut anul trecut, la Iasi, cu 10,62% fata de 2022, fiind inregistrate 1.355 de acte antisociale, fata de 1.516 in anul precedent.Printre motivele care au condus la scaderea numarului de infractiuni se numara o mai ferma aplicare a legii din partea institutiilor statului, elocvent in acest sens fiind faptul ca numarul proceselor verbale intocmite celor care au incalcat normele de convietuire sociala a crescut de la 21.332 in anul 2022 la 24.926 in anul 2023. ... citește toată știrea