Numarul nasterilor din Municipiul Iasi depaseste media nationala

Numarul nasterilor inregistrate in Municipiul Iasi se pastreaza la un nivel ridicat, dar si constant in ultimii cinci ani, peste media nationala!Potrivit Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor, in anul 2024 in Municipiul Iasi au fost inregistrate 6.980 de nasteri, din care 3.570 baieti si 3.410 fete.In topul preferintelor se pastreaza prenumele traditionale in stransa legatura cu ... citește toată știrea