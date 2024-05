Numarul salariatilor din judetul Iasi, in crestere

Efectivul de salariati din judetul Iasi la data de 1 martie 2024 a fost de 195.146 de persoane, in crestere cu 3.352 de persoane (+1,7%) fata de luna corespunzatoare din anul 2023 si in crestere cu 665 de persoane (+0,3%) comparativ cu sfarsitul lunii ianuarie 2024, informeaza Directia Judeteana de Statistica (DJS).In luna februarie 2024, castigul salarial mediu nominal brut in judetul Iasi a fost de 7.685 de lei (+15,5% fata de luna februarie 2023), iar cel mediu net de 4.690 de lei (+12,3% ... citește toată știrea