Numarul turistilor, in scadere, la Iasi

In ianuarie 2024, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din judetul Iasi au inregistrat o scCZdere cu 5,9%, iar innoptarile o scCZdere cu 4,9% fata de aceeasi luna a anului trecut.Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in ianuarie 2024 au insumat 22.360 cazari, in scCZdere fata de cele din ianuarie 2023 (-1397 cazari). "Sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat in luna ianuarie 2024, 83, ... citește toată știrea