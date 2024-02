Nume cunoscute din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi au fost promovate iar in functii cheie, cel putin pana in luna iunie a acestui an, printr-un ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), document semnat recent.Este vorba despre Doru-Viorel Alupoaei, Bogdan-Emilian Ciornei, Marian Bosianu, Carmen-Mihaela Ionescu, Liliana Scriitoru, Raluca-Iulia Mihai si Daniela Cojocariu, carora, practic, le-a fost prelungit de la 1 ianuarie ... citeste toata stirea