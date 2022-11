Nunta dupa gratii. Avocatul acuzat ca si-a omorat iubita gravida s-a casatorit in Penitenciar cu o studenta. Iata noua "aleasa"!

Avocatul care este acuzat ca si-a omorat iubita insarcinata aruncand-o de la balcon s-a casatorit dupa gratii. Sebastian Felecanu ar fi omorat-o pe iubita lui, Monica Cioata, pe data de 18 iunie 2021, potrivit acuzarii. Noua casnicie a fost oficializata joia trecuta, in Penitenciarul Iasi. Mireasa este Luana Elena Bulgariu, in varsta de 30 de ani, din Vaslui.Sebastian Felecanu se afla in arest din vara, iar in luna septembrie a fost trimis in judecata pentru omor. Daca va fi gasit vinovat, ... citeste toata stirea