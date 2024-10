Nunta in anul 2025: agendele organizatorilor sunt deja pline!

Sezonul nuntilor din 2024 este aproape de final, dar cei care se ocupa de astfel de evenimente nu au prea mult timp de odihna,intrucat au inceput deja sa puna la punct contractele pentru evenimentele programate in 2025. Conform celor implicati in fenomen, anul urmator va fi unul "de foc", intrucat cererea este deja extrem de mare.Organizatorii de nunti se asteapta si la multe provocari in viitorul sezon, intrucat cerintele mirilor se schimba de la un an la altul. "A fost un 2024 plin, cel ... citește toată știrea