Nunta la Spitalul de Infectioase Iasi: O pacienta cu HIV se casatoreste

O pacienta care sufera de infectia cu HIV, aflata internata in stare grava la Soitalul de Boli Infectioase din Iasi se va casatori cu partenerul de viata.Cununia va avea loc chiar in incinta spitalului, conducerea unitatii medicale facand toate demersurile in acest sens. Pacienta este diagnosticata cu HIV de aproximativ 20 de ani iar in acest moment prezinta grave complicatii neurologice date de patologia pe care in ultima perioada a neglijat-o."Face parte din cohorta pediatrica din aniii ... citeste toata stirea