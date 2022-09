O adolescenta de 15 ani disparuta de acasa, gasita la Iasi practicand prostitutia cu soferii de TIR

O fata de 15 ani din Vaslui, data disparuta de familie, a fost gasita de politisti in Iasi, intr-o parcare de TIR-uri. Aceasta practica prostitutia, fiind "protejata" chiar de iubitul ei.Mai exact, in cursul noptii trecute, 31 august, politistii ieseni au gasit-o pe adolescenta intr-o parcare de TIR-uri, unde intretinea relatii sexuale cu doi barbati, potrivit Vremea Noua."Politistii au demarat o ancheta pentru a stabili starea de fapt a lucrurilor. In noaptea de 30 spre 31 august a.c., ... citeste toata stirea