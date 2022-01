O afacere dubioasa din 2020 marca Popa-Rebegea la Aeroport, repusa pentru reparatii pe masa CJ

Concesiunea unui teren de doua ori mai mare decat cel atribuit initial, langa T3, se afla pe lista proiectelor de hotarare a sedintei de azi a Consiliului Judetean.Cel mai interesant proiect de hotarare pe de ordinea de zi a sedintei CJ de azi e cel privind concesionarea unui teren aflat acum in incinta Aeroportului Iasi pentru construirea unui hangar de mentenanta a elicopterelor. Este, de fapt, reluarea unei proceduri initiate in mandatul trecut in conditii dubioase - dar care a trecut prin ... citeste toata stirea