Un iesean va ajunge dupa gratii in urma unui gest absolut stupid. Si-a atacat un consatean, jefuindu-l de un telefon care valoreaza cateva sute de lei. Nici macar nu s-a bucurat de succesul talhariei.Dumitru S. isi castiga zilele lucrand ca zilier la scoala gimnaziala Deleni, unde se amenaja un teren de fotbal. In mai anul trecut, dupa lucru, a mers la un vecin, pentru a-i cosi iarba. In jurul orei 19.30 a mers la bar, unde a baut o bere pe terasa, dupa care s-a indreptat spre locuinta ... citeste toata stirea