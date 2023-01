O alta fata a decalajelor est-vest: fondul total de salarii din Cluj sau Timis, dublu fata de cel al Iasului

Firmele cu sediul social in Iasi platesc circa 1 miliard de lei lunar pe salarii. Desi pare o suma uriasa, in realitate nu este: angajatorii din judete precum Cluj sau Timis platesc valori si aproape duble fata de judetul nostru, fiind de altfel judetele cu cel mai mare fond de salarii, dupa Bucuresti.Mai exact, in luna octombrie a anului trecut, 17.755 de companii inregistrate in judetul Iasi au platit salarii de 968 milioane de lei, pentru 200.634 de asigurati, acestia primind un salariu ... citeste toata stirea