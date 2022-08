O amenda Covid a pus pe chituci barul satesc din Domnita. Judecatorii i-au luat apararea crasmarului

Un bar satesc din Tibana a fost adus aproape in pragul falimentului de o amenda severa aplicata de politistii din comuna vecina, Tibanesti. Amenda, aplicata in contextul normelor legale impuse pentru controlul epidemiei de coronavirus, representa o cincime din cifra de afaceri anuala a barului. Cazul a ajuns in instanta.In ianuarie, Roalean Bar Coffee SRL din satul Domnita a atacat la Judecatorie procesul-verbal prin care fusese amendata cu 10.000 de lei. Politistii din Tibanesti constatasera ... citeste toata stirea