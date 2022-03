O analiza a rapoartelor de activitate a rectorilor de la TUIASI si UMF: Mai multi studenti si bani pentru universitatile iesene

In ciuda impactului puternic avut de catre pandemie asupra invatamantului superior din Romania si in anul 2021, universitatile din Iasi au reusit sa se adapteze la conditiile de studiu hibrid. O arata raporturile pentru 2021 realizate de rectorii Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" si Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi"."Starea universitatii", cum defineste legea raportarea anuala a unui rector, a fost una mai buna in 2021 la Iasi: TUIASI a raportat o crestere a ... citeste toata stirea