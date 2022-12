O angajata a Primariei Pascani si-a riscat libertatea pentru cateva zeci de mii de euro

O angajata de la Primaria din Pascani este acuzata de procurorii anticoruptie de trafic de influenta in forma continuata. Femeia este acuzata ca in schimbul a mii de euro promitea angajari in Primarie sau eliberarea unor avize. Procurorii DNA Iasi au dispus trimiterea ei in judecata, sub control judiciar.Monica Oneata era pana acum cateva luni inspector in cadrul Compartimentului Secretariat/Registratura din Primaria Municipiului Pascani. Ea este acuzata de procurorii DNA ca ar fi comis nici ... citeste toata stirea