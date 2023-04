Ultimul acord de recunoastere a vinovatiei in cazul angajarilor ilegale de la Scoala Populara de Arte a fost acceptat in cele din urma de judecatori. Magistratii Curtii de Apel au aprobat acordul care o viza pe Andreea Popovici (FOTO),angajata "pe ochi frumosi" ca sefa a Serviciului Artistic din cadrul Scolii. Aceasta a primit o pedeapsa de un an de inchisoare, a carei aplicare a fost insa amanata pe durata unui termen de incercare de 2 ani.Andreea Popovici a fost acuzata de procurorii DNA ... citeste toata stirea