O asistenta medicala cu o tumora de 5 cm a fost salvata de neurochirurgii ieseni

Gina Corban are 47 de ani si si-a dedicat intreaga viata pentru a-i ingriji pe cei bolnavi. De aproximativ 30 de ani este asistenta medicala. Femeia a fost salvata de medicii neurochirurgi dupa ce a descoperit ca are o tumora de mai bine de 5 cm. "Nu cred ca sunt cuvinte, iar recunostinta este enorma si nu stiu cum as putea sa rasplatesc. Totul a debutat intr-o saptamana in care am fost un pic mai solicitata, atat garzi si mai multe ture succesive. Noaptea nu ma puteam odihni. In timpul noptii ... citeste toata stirea