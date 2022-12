O asociatie de proprietari care a afisat listele cu datornici a fost amendata pentru incalcarea regulamentului datelor personale - GDPR

O problema cu care se confrunta fiecare asociatie de proprietari este afisarea datelor personale ale locatarilor la avizier. In cazul in care toata lumea poate vedea numele proprietarului apartamentului si cheltuielile lunare ale acestuia, asociatiile de proprietari pot fi reclamate pentru incalcarea legislatiei privind prelucrare a datelor personale.O investigatie desfasurata de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucarii Datelor Personale (ANSPDCP) in luna mai 2021 la o asociatie de ... citeste toata stirea