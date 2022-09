O asociatie ieseana ofera asistenta juridica si psihologica gratuita pentru refugiatii ucraineni (P)

Asociatia Sustaining Democracy and Human Rights in Romania (SDHRo) a lansat o platforma online de sustinere pentru refugiatii ucraineni.In cadrul sectiunii Sustaining Ukraine de pe site-ul asociatiei, persoanele nevoite sa-si paraseasca tara din cauza razboiului din Ucraina pot accesa o serie de informatii necesare pentru sederea in Romania si facilitatile de care pot dispune.Informatiile pot fi accesate in limbile romana, engleza, ucraineana si rusa, astfel incat intelegerea acestora sa ... citeste toata stirea