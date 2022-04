O bunica din Ucraina si nepotul de patru ani au fost izbiti de o masina in zona Petru Poni

Doi refugiati din Ucraina au fost izbiti de o masina in zona Petru Poni, pe soseaua Pacurari.Este vorba despre o femeie in varsta de 46 de ani si de un copil de 4 ani. Femeia era bunica copilului. Bunica a fost transportata la Spitalul "Sfantul Spiridon", iar copilul la Spitalul "Sfanta Maria". Cand au ajuns la fata locului echipajele de prim ajutor, femeia era inconstienta.Declaratie oficiala Politie:Astazi, 01 aprilie ac, in jurul ... citeste toata stirea