"O calatorie diacronica". BCU Iasi celebreaza 173 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu cu mai multe proiecte inedite

Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu" din Iasi (BCU) anunta pregatiri importante pentru ziua de 15 ianuarie, cand Romania celebreaza "Ziua Culturii Nationale" si nasterea poetului Mihai Eminescu in urma cu 173 de ani. Astfel, sub genericul "Eminescu 173", BCU Iasi va organiza mai multe evenimente ca un omagiu adus poetului, care da si numele bibliotecii iesene.Primul astfel de eveniment este expozitia "Eminescu ilustrat. Incursiune in istoria grafica a operei eminesciene", ... citeste toata stirea