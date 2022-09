O caravana medicala care a trecut si prin Cotnari a depistat sute de persoane cu boli de inima si diabet

Alianta Pacientilor Cronici din Romania (APCR) a facut publice rezultatele caravanei "Sanatatea vine la tine", prin care au investigat medical 1.229 de persoane din mediul rural din sapte judete ale tarii.Caravana a mers in localitati din Caras Severin, Mures, Tulcea, Ialomita, Dolj, Dambovita si Calarasi si a ajuns si in judetul Iasi, in localitatea Cotnari, pe 28 si 29 mai. La dispensarul din localitate au fost testate in cele doua zile 146 de persoane. Medici specialisti, rezidenti, ... citeste toata stirea