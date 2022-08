O carciuma de fite din centrul Iasului a functionat un an inafara legii. Patronii Restaurantului Trai au facut profit intr-un spatiu neautorizat, cu zero angajati

Trai neneaca la carciuma de fite care ocupa fostul Conservator al Iasului. Un restaurant de fite locat in incinta Palatului Ghica din centrul Iasului a produs profit mai bine de un an de zile, intr-un spatiu neautorizat. Este vorba de Restaurantul Trai, ce functioneaza in palatul fostului Conservator de pe strada Gavril Muzicescu. Patronii acestui restaurant si-au inceput activitatea comerciala cu un an inainte ca Primaria sa emita autorizatia de amenajare a spatiului.Un restaurant foarte ... citeste toata stirea