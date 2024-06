O cersetoare a ajuns la inchisoare dupa o serie incredibila de intamplari

* era drogata si se inhaitase cu o tanara de aceeasi teapa * a fost condamnata, initial, la un an cu suspendare si obligatia de a presta 120 zile de munca neremunerata in folosul comunitatii * n-are carte de identitate si nu se poate inregistra la un medic de familie, care sa-i dea avizul "apt de munca" * dupa doi ani de tergiversari, cei de la Probatiune si-au pierdut rabdarea cu ea * au cerut in instanta revocarea suspendarii executarii pedepsei si trimiterea condamnatei in ... citește toată știrea