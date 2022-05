O cersetoare beata s-a inecat intr-un canal

O femeie de 40 de ani si-a gasit sfarsitul dupa ce duminica seara a cazut intr-un canal aflat in apropiere de un hipermarket din zona CUG. Medicii spun ca femeia se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Ea era din randul oamenilor fara adapost.La fata locului s-au deplasat o ambulanta cu medic si o autospeciala de interventie a pompierilor. "Echipele sosite la fata locului au constatat ca o femeie de aproximativ 40 de ani a cazut intr-un canal care are o adancime de 4 metri", a spus ... citeste toata stirea