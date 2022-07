O cladire de patrimoniu din Iasi va fi reabilitata. Aceasta dateaza din 1910

Una dintre cele mai vechi cladiri aflate in administratia Maternitatii "Cuza Voda" din Iasi, va fi reabilitat. Este vorba de Corpul 7 al unitatii care a fost construit in anul 1910 si care face parte din patrimoniul arhitectural al municipiului Iasi. Degradarea acesteia a inceput din anul 1971, insa Consiliul Judetean Iasi a decis sa reabiliteze si sa modernizeze spatiul care va deveni o cladire administrativa. In acest sens, plenul Consiliului Judetean a aprobat documentatia de avizare a ... citeste toata stirea