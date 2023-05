O pascaneanca a inselat o casa de ajutor reciproc cu o suma considerabila. Cu ajutorul a doua adeverinte de salariu falsificate banal, ea a obtinut doua credite in valoare totala de 173.000 lei. Femeia a scapat de raspunderea penala, gratie deciziilor Curtii Constitutionale referitoare la prescriptie, iar casa de ajutor a ramas fara bani.In 2014, Ecaterina Mocanu era asociat unic si administrator in cadrul unui salon de coafura, fiind si angajata a acestuia. Castiga in acte salariul minim pe ... citeste toata stirea