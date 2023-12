Incepand cu luna decembrie, compania DA Languages isi deschide la Iasi primul birou in afara Regatului Unit. Noua locatie a fost selectata dupa o analiza atenta, studii de piata si cercetari, iar Iasul a fost orasul preferat de investitori datorita multiplelor oportunitati. Compania a inceput deja recrutarile pentru mai multe posturi vacante.DA Languages, furnizor de servicii lingvistice cu peste 20 de ani de experienta, cu sediul in Regatul Unit, isi deschide la Iasi primul birou in afara ... citeste toata stirea